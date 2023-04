İftar vaxtı futbolçunun davranışı gündəm oldu - VİDEO

İtaliya A seriyası çərçivəsində keçirilən “İnter” - “Fiorentina oyunu zamanı rəqib komandanın oyunçusu Lukas Ranyerinin iftar vaxtı davranışı təqdir edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, İtaliya futbol federasiyası oyunlar zamanı futbolçuların oruclarını açmaq üçün fasiləyə icazə verməyib. Buna görə də, Lukas Ranyeri oyun zamanı qəsdən zədələndiyini irəli sürüb. Bu zaman hakim məcburi olaraq oyunu dayandırmalı olub.

Nəticədə onun komandan yoldaşı Sofyan Amrabat fasilədən istifadə edərək orucunu açıb.

