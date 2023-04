Azərbaycanın işğaldan azad edilən Ağdam rayonu ərazisində ermənilərin vandallığını sübut edəcək daha bir fakt ortaya çıxıb.

Yayılan görüntülərdə rayonun Şıxbabalı kəndində qəbiristanlığın ermənilər tərəfindən necə dağıdıldığı öz əksini tapıb.

Videoda həmçinin bir yaşlı Aynurənin qəbrinin yerlə bir edildiyi aşkar görünür.

