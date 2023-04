Nazirlər Kabineti “Qida təhlükəsizliyi nəzarətinə aid edilən malların xarici iqtisadi fəaliyyətin mal nomenklaturasının kodları üzrə siyahısı”nı təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb.

Qərar 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.

