Prezident İlham Əliyev Ümumdünya Səhiyyə Günü münasibətilə paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər ki, paylaşımda deyilir:

“Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı özünün 75 illiyini qeyd edir. Azərbaycan hər kəsin sağlamlığının təmin edilməsinə dair BMT-nin 3-cü Dayanıqlı İnkişaf Məqsədinin icrasına mühüm əhəmiyyət verir”.

