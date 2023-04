Azərbaycanda İranın casus şəbəkəsinin ifşası istiqamətində əməliyyatlar davam etdirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, həyata keçirilən əməliyyatlar zamanı Bakının Binə qəsəbə sakini, tanınmış ruhani Hacı Əli Behişti də saxlanılıb.

Qeyd edək ki, Hacı Əli Behişti möuzələrində hər zaman İranın molla rejimini təbliğ edib. / Musavat.com/

