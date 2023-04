"Azneft" dairəsi bağlanır - Bu avtobusların qrafiki dəyişdi

Bakıda "Azneft" dairəsinin bağlanmasına görə avtobusların hərəkət qrafiki dəyişəcək.

Bu barədə Metbuat.az-a Bakı Nəqliyyat Agentliyindən (BNA) xəbər verilib.

Qeyd olunub ki, paytaxtın “Azneft” dairəsində asfalt örtüyünün dəyişdirilməsi məqsədilə təmir-bərpa işləri ilə əlaqədar olaraq bu gün saat 16:00-dan etibarən sabah günün sonunadək ərazi bağlanacaq.

Bu səbəbdən “Azneft” dairəsi istiqamətində 5, 6, 18, 88, 125, 127, 205 10, 53, 65 və E1 nömrəli müntəzəm marşrut xətləri üzrə fəaliyyət göstərən avtobusların hərəkəti alternativ yollardan keçməklə təşkil ediləcək.

