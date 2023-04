Naxçıvan Muxtar Respublikası (MR) Dövlət Statistika Komitəsinin sədri Vaqif Rəsul vəzifəsindən azad olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun yerinə Hüseyn Bağırov gətirib.

Yeni sədr kollektivə təqdim olunub.

