Ata Abdullayev əfv üçün müraciət etdi

Həbsdə olan bloger Ata Abdullayev əfv olunmasını istəyir.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident yanında Əfv Məsələləri Komissiyasına müraciət edilib.

Xatırladaq ki, Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidməti (DTX) tərəfindən həbs olunub. O, Cinayət Məcəlləsinin 182.2.2 (hədə-qorxu ilə tələb etmə) maddəsi ilə təqsirli bilinərək Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü il 7 il azadlıqdan məhrum edilib. Bakı Apellyasiya Məhkəməsi hökmü Ali Məhkəmə qərarı qüvvədə saxlayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.