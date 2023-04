Rusiya Prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı baş tutub.

Metbuat.az "Sputnik Ermənistan"a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Ermənistan hökumətinin Mətbuat xidməti yayıb.

Məlumata görə, tərəflər söhbət zamanı bir sıra məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparıblar.

