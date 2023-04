Gizli məlumatlar sosial mediaya sızdı - ABŞ və NATO ŞOKDA

ABŞ və NATO-nun Ukraynadakı müharibə ilə bağlı məxfi sənədləri sosial mediaya paylaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənədlərin mediaya sızması ABŞ-ı narahat edib. Pentaqon hadisə ilə bağlı araşdırmalara başlayıb.Tərəflər arasında gizli danışıqların detallarını ehtiva edən məlumatlarda Ukraynanın əsgər və silah sayı kimi Rusiya üçün faydalı məlumatlar var. Bildirilib ki, Ukraynaya silah göndərilməsinin təfərrüatlarının və Ukrayna ordusunun fotoşəkillərinin sızması ABŞ kəşfiyyatı üçün ciddi məlumat sızmasıdır.

ABŞ-ın sosial mediadakı məlumatları silmək cəhdləri nəticə verməyib. Pentaqonun sözçüsü Sabrina Sinqin sözlərinə görə, sosial media paylaşımları ilə bağlı xəbərlər araşdırılır.

