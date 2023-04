Tam (11 illik) orta təhsil səviyyəsi üzrə 5 mart 2023-cü il tarixində keçirilmiş buraxılış imtahanında iştirakı nəzərdə tutulan 50498 nəfərdən 476 nəfər imtahana gəlməyib.

Dövlət İmtahan Mərkəzindən Metbuat.az-a verilən xəbərə görə, imtahan qaydalarını pozduğu üçün 11 nəfərin nəticəsi ləğv olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.