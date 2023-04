ABŞ-da 24 yaşlı Kate Sifuentes adlı qadın ərinin qəzaya düşməsindən sonra ona qulluq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın ərinin xəyanətinə baxmayaraq, yenə də ona qulluq edib. Ailə başçısı bir müddət nə yeriyə bilib, nə də qida qəbul edə bilib. Qadın həyat yoldaşına yeriməsində kömək edərək, yeməyini verib.

Qəribəsi budur ki, kişi sağalandan sonra yenidən qadına xəyanət edib. 24 yaşlı Kate Sifuentes ərinin xəyanəti barədə sosial mediada danışıb.

