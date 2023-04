Azərbaycan ərazilərində müvəqqəti yerləşdirilən Rusiya sülhməramlı kontingenti 63 Rusiya vətəndaşını Qarabağdan təxliyə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya mətbuatı məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Qarabağdan 63 nəfər təxliyə olunub, onların arasında 5 uşaq da var.

Qeyd edək ki, təxliyə olunan şəxslər əvvəldən Qarabağa gələn Rusiya vətəndaşlarıdır

