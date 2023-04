Azərbaycanın Los-Ancelesə təyin olunmuş yeni Baş konsulu Ramil Qurbanov bununla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, paylaşımda deyilir:

“Los-Anceles şəhərində Baş konsul vəzifəsinə təyin edilməyimə görə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Zati-Aliləri cənab İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Bu etimadı doğrultmaq, ölkəmizi layiqincə təmsil etmək və soydaşlarımıza xidmət göstərməyə çalışacağam”, - o deyib.

