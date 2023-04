Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla İran Prezidenti İbrahim Rəisi arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Prezidentinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

Qeyd olunub ki, danışıq zamanı Rəcəb Tayyib Ərdoğan Əl-Əqsa məscidinə hücumlara qarşı İslam dünyasının həmrəy olmasının vacibliyini vurğulayıb.

