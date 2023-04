ABŞ Prezidenti Cozef Bayden Rusiyadan olan fiziki və hüquqi şəxslərə qarşı yeni sanksiyalar tətbiq etmək imkanı verən sərəncamın müddətini bir il uzadıb.

Metbuat.az Rusiya KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin saytında dərc olunan sənəddə deyilir.

Sənəddə deyilir: “Rusiya Federasiyası hökumətinin zərərli fəaliyyəti ABŞ-ın milli təhlükəsizliyi, xarici siyasəti və iqtisadiyyatı üçün ifrat təhlükə yaratmaqda davam edir”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.