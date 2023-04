TikTok-un yerli seqmentindəki trendlər bu dəfə universitet və məktəblərə sirayət edib.

Metbuat.az yazır ki, tələbələr müəllimləri ilə birgə videolar çəkiblər. Qısa zamanda bu trend viral olub. Universitetlər və məktəblərdə lentə alınan görüntülər sosial şəbəkədə minlərlə baxış sayı yığıb.

