Azərbaycan “Formula-1”lə müqavilə müddətini UZADIR - Danışıqlar gedir

Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar gedir.

Metbuat.az Modern.az-a istinadən xəbər verir ki, bunu jurnalistlərə açıqlamasında Bakı Şəhər Halqası (BŞH) Əməliyyat Şirkətinin mətbuat katibi Turab Teymurov deyib.

O bildirib ki, müqaviləyə əsasən Formula 1 Azərbaycan Qran-Prisinin sonuncu ilidir.

“Ancaq müqavilə müddətinin uzadılması ilə bağlı danışıqlar gedir. Ümidvarıq ki, Azərbaycan Qran-Prisi keçirilməyə davam edəcək. Çünki Formula 1-in iqtisadi və sosial baxımdan faydaları çoxdur. Danışıqlar barədə yekun məlumatlar olan kimi ictimaiyyətlə bölüşüləcək” - deyə T. Teymurov vurğulayıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.