Türkmənistan rəsmiləri türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Parlamenti Xalq Məsləhətinin sədri və eks-Prezident Qurbanqulu Berdiməhəmmədovun anasının vəfat etdiyini təsdiqləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə dövlət agentliyi məlumat yayıb.

Oqulabat Berdiməhəmmədovanın 86 yaşında vəfat etdiyi açıqlanıb.

Xatırladaq ki, Oqulabat Berdiməhəmmədova hazırkı dövlət başçısı Sərdar Berdiməhəmmədovun da nənəsidir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.