Bakıda anasının yad kişilərlə gəzdiyini bilən məktəblidən DƏHŞƏTLİ ƏMƏL

Bakı şəhər sakini, 2007-ci il təvəllüdlü Vüsal qısqanclıq zəminində anası Ləmanı (adlar şərti verilib - red.) qətlə yetirib.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, Vüsal 2019-cu ilin avqustunda anası Ləmanın istifadəsində olan mobil telefona baxarkən "Tik-tok" və digər sosial şəbəkələrdə onun müxtəlif kişilərlə intim əlaqədə olması barədə yazışmalar aparmasını görüb.

O, bu barədə atası Vahidə məlumat verib və anasının bu hərəkətlərinə görə valideynləri Xətai rayon Məhkəməsinin 23 dekabr 2019-cu il tarixli qətnaməsi əsasında boşanıblar.

Daha sonra Vüsal atası ilə birlikdə yaşayarkən 2020-ci ilin yay aylarından etibarən anasının yüngül həyat tərzinə görə təhsil aldığı məktəbdə, qonşuluqda yaşayan həmyaşıdlarının ona mütəmadi irad bildirmələri ilə əlaqədar anasının əxlaqsızlıq etməsi ilə namusuna, həmyaşıdları və qohumları arasında nüfuzuna ləkə gətirdiyini hesab edib. O, qisas almaq niyyəti ilə anasını öldürmək qərarına gəlib.

Bu məqsədlə Vüsal 19 aprel 2022-ci ildə, saat 20.05-də özünə məxsus mobil telefondan anasına mesaj yazıb. Növbəti gün, saat 12 radələrində Nizami rayonunda babasına məxsus evin yaxınlığında yerləşən bankın yanına görüşə çağırıb.

Vüsal niyyətini həyata keçirmək üçün aprelin 20-də, saat 11 radələrində yaşadığı evdən bıçaq götürüb və anası ilə görüşə gedib. Vüsal saat 12 radələrində anasına yaxınlaşıb və ona ümumilikdə 3 ədəd bıçaq xəsarəti yetirib. Qadın aldığı xəsarətlərdən vəfat edib.

"Qənaətə gəldim ki, anam atama xəyanət edir"

İstintaq orqanı tərəfindən Vüsalın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci (qəsdən adam öldürmə) maddəsi ilə ittiham elan edilib.

Cinayət işi üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində ifadə verən Vüsal ona elan olunmuş ittiham üzrə özünü təqsirli bilib: "Atam, anam və bacımla birlikdə yaşamışıq. Anamı atama xəyanət etdiyinə görə bıçaqlamışam. Anamın xəyanət etməyini isə onun heç bir yerdə işləmədiyi halda tez-tez evdən çıxmasından, evə gec qayıtmasından, evə gəldikdə yataq otağına girərək saatlarla kiminləsə telefonla danışmasından, nəhayət, məqam taparaq anamın telefonundakı məlumatlara baxarkən onun kənar kişilərlə intim yazışmalarını aşkar etməyimdən bildim.

Artıq qənaətə gəldim ki, anam atama xəyanət edir".

"Atam və anam boşandı"

Təqsirləndirilən şəxsin sözlərinə görə, atası işi ilə əlaqədar tez-tez Türkiyəyə getdiyi üçün o, bacısı və anası evdə tək qalıb: "Anamın evə gec gəlməsi, başqa şəxslərlə telefon əlaqəsi saxlaması məhz həmin müddətlərə təsadüf edib. Şübhələrim barədə babam Sadifin evində olan zaman, 2019-cu ilin dekabrında bibim Naziləyə dedim. Bibim də atama xəbər verməyimi məsləhət bildi.

Bundan sonra atama olanları bildirdim. Atam dərhal evimizdə olan qaynanası Bahara zəng etdi. Ondan Ləmanla birlikdə evi tərk etmələrini tələb elədi. Həmin vaxtdan atam və anam boşandı. Mən, bacım və atam evimizdə, bəzən isə babamın evində qaldıq".

"Küçəyə utandığımdan çıxa bilmədim"

Təqsirləndirilən şəxs deyib ki, anasının başqa kişilərlə "İnstaqram"da olan yazışmaları sinif yoldaşları və məhəllədəki həmyaşıdlarının əlinə keçib: "Onlar da məni bu səbəbdən təhqir edirdilər. Buna dözməyib atamın vasitəsi ilə oxuduğum məktəbi dəyişdim. Lakin küçəyə utandığımdan çıxa bilmədim. Fkirləşdim ki, ailəmə düşən ləkəni yumalıyam.

Ata-anam boşandıqdan sonra anamla danışmamışam. Ümumiyyətlə, onunla əlaqələrimi tamamilə kəsdim".

"Görüşmək istədiyimi bildirdim"

Vüsal bildirib ki, aprelin 19-da saat 19 radələrində Əhmədli qəsəbəsində getdiyi dərs məşğələsindən çıxıb və babasının evinə gedib:

"Həmin gün mənim İngilis dili və Riyaziyyat fənlərindən fərdi məşğələ dərslərim olub. Babamgilə gəldikdən sonra anama mesaj yazaraq görüşmək istədiyimi, ona deyəcək sözüm olmasını bildirdim. Anam mənimlə görüşməyə razılaşdı.

Ona aprelin 20-də saat 12-də babamgilin evinə yaxın olan "Kapital Bank"ın qarşısında görüşmək istədiyimi yazdım".

"Nə olduqlarını xatırlamıram"

Vüsalın sözlərinə görə, aprelin 19-da gecə babasıgildə qalıb və səhər mətbəxdən bıçaq götürərək məktəbli çantasına qoyub: "Saat təxminən 11.15-də babamgilin yaşadığı evdən çıxdım və piyada "Kapital Bank"ın qarşısına gəldim. Anamın piyada "Neftçilər" dairəsi adlanan yerdən "Kapital Bank"a tərəf gəldiyini gördüm.

Ona yaxınlaşdım, əlimdə olan bel çantasını yerə qoydum və içərisinə əvvəlcədən qoyduğum bıçağı çıxardım. Bundan sonra nə olduqlarını isə xatırlamıram.

Çantamı və bıçağı yerə ataraq oradan təslim olmaq üçün 24-cü polis şöbəsinə getdim. Lakin bölmənin yerini dəyişdirildiyini gördüm və babamgilə qayıtdım".

"Məni polis şöbəsinə apardılar"

Təqsirləndirilən şəxs qeyd edib ki, nənəsinə anasını bıçaqla vurduğunu, ona kömək etmələrini bildirib: "Nənəm də həmin vaxt babama bu barədə məlumat verdi. Babam və nənəmdən başqa bibim qızı da evdə idi. Evdə olanlar anamı bıçaqladığımı bildilər. Buna görə atama zəng edərək məlumat verdilər.

Təxminən 15 dəqiqə sonra atam da gəldi. Anamı bıçaqla vurduğumu ona da bildirdim. Atam məni polis idarəsinə aparmaq istədi. Polis əməkdaşları gələrək məni 24-cü polis şöbəsinə apardılar".

"Əxlaqsız hərəkətlərini görməmişəm"

İş üzrə şahid qismində ifadə verən təqsirləndirilən şəxsin atası Vahidin sözlərinə görə, Ləmanla 2006-cı ildə ailə qurub: "Bizim birgə nikahımızdan 2 övladımız olub. Hər ikisi məktəblidir, eyni məktəbdə oxuyurlar. Oğluma atamın adını qoyduğuma görə nəsildə hamı onu xüsusi olaraq sevib.

9-cu sinif şagirdi olan oğlum tərbiyəli, normal uşaqdır. Məktəbdə də yaxşı oxuyub. Məktəbi bitirdikdən sonra ali təhsil almaq fikrində idi.

Əvvəllər Ləmanla münasibətlərimiz tam normal olub. Mən işlə əlaqədar əksər vaxtlarda xarici ölkələrdə səfərlərdə olmuşam. Ləmanın əvvəllər hər hansı əxlaqsız hərəkətlərini görməmişəm".

"Arvadımın yad kişilərlə münasibəti olduğunu bildirdi"

Vahid qeyd edib ki, 2020-ci ilin dekabrında Ukraynadan geri qayıtdıqda Ləman boşanmaq üçün məhkəməyə ərizə verdiyini bildirib: "Mən əvvəl zarafat kimi qəbul edərək "mən boşanmıram" dedim. Lakin Ləman boşanmaq istədiyini qəti bildirdi. Mən də boşanma ilə əlaqədar məhkəməyə müraciət etdim.

2020-ci ilin dekabrında mən, qızım, oğlum bacımgilə qonaqlığa getdik. Orada bacım mənə bildirdi ki, oğlum və qızım arvadımın yad kişilərlə münasibəti olduğunu, mənə xəyanət etməsi barədə ona deyiblər. Bununla bağlı hələ boşanmamışdan əvvəl yad kişilərlə münasibəti və tanış olması ilə əlaqədar oğlumun telefonundan çəkdiyi ekran görüntülərini, eyni zamanda Ləmanın telefon danışıqlarını təqdim etdi".

"Ailəmiz dağıldı"

Vahidin sözlərinə görə, bundan sonra övladlarının dediklərini təsdiq etmək üçün onlarla danışıb və övladları ona Ləmanın yad kişilərlə danışdığını, görüşdüyünü telefonda gördüklərini bildiriblər: "Bundan sonra digər bacım Ləmanın anası, yəni qayınanama zəng etdi, qızını da götürərək evdən getməyini bildirdi. Qaynanam və Ləman mənzildə olan əşyaları, qızıl-zinət əşyalarını götürərək getdilər. Artıq Ləmanın başqa adamlarla münasibəti aşkara çıxdığına görə ailəmiz faktiki olaraq dağıldı".

Bu cinayət işinə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində baxılıb. Məhkəmə hökm çıxaran zaman Vüsalın barəsində Cinayət Məcəlləsinin 62-ci (cinayətə görə müəyyən edilmiş cəzadan daha yüngül cəza təyin edilməsi) maddəsi tətbiq olunub.

Məhkəmənin hökmü ilə Vüsal 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.