Təbrizin “Traktor” klubunun azarkeşləri İran çempionatının 25-ci turunda lider “Sepahan” üzərində qələbəni (1:0) maraqlı şəkildə qeyd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Cənubi Azərbaycan təmsilçisinin fanatları Təbrizdəki oyundan sonra “Noldu, Paşinyan?” mahnısına qol qaldıraraq oynayıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.