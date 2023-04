Elşad Miridən Hacı Şahinlə bağlı ETİRAF: "Onun yerinə..."

"Hacı Şahinin yerinə bu gündən sonra kim təyin olunsa da, onu əvəz edə bilməyəcək. Azərbaycan dəyərli və olduqca savadlı bir din xadimini itirdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri Referans.az-a açıqlamasında İlahiyyatçı Elşad Miri deyib. O, Hacı Şahinin islam dinini ən gözəl səviyyədə təbliğ edən bir şəxs olduğunu dilə gətirib:

"Son zamanlar Hacı Şahinin yerinə kimin gələcəyi aktual məsələlərdən biridir. Lakin mən belə düşünürəm ki, Hacı Şahinin yerinə kim təyin olunursa olunsun, o, şəxs Hacını əvəz edə bilməyəcək, çünki Hacı Şahin kimi dininə və əqidəsinə bağlı ikinci bir şəxs ağlıma gəlmir. Düzdür, Hacı Şahinin bəzi dedikləri ilə, bəzi çıxışları ilə razılaşmırdım, onu qınayırdım . O, özü də məni bəzən dediklərimə görə tənqid edirdi, mənimlə razılaşmırdı. Amma bu danılmazdır ki, Hacı Şahin çox gözəl insan, çox savadlı din xadimi idi. O, bu yaşda ölümü qazanmamışdı, amma aramızdan tez köçdü, ona Allahdan rəhmət diləyir, yaxınlarına və sevənlərinə isə səbir arzu edirəm".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.