Azərbaycanla İran arasında razılıq əldə olundu

Azərbaycanla İran arasında mövcud olan layihələrin icrası ilə bağlı razılıq əldə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə razılıq Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ilə İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahian arasında telefon danışığı zamanı ifadə olunub.

Telefon danışığı zamanı, iki ölkə arasında mövcud olan narazılıq və anlaşılmazlıqlarla bağlı müfəssəl müzakirə aparılıb. Anlaşılmazlıqların aradan qaldırılması üçün danışıqların davam etdirilməsinin vacibliyi vurğulanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.