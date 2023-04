Premyer Liqada XXIX turun növbəti oyunu baş tutub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Sumqayıtda eyniadlı komandanın qonağı olan "Neftçi" rəqibini 4:0 hesabı ilə darmadağın edib.

Xallarını 60-a çatdıran "Neftçi" 3-cü pillədəki mövqeyini möhkəmlədib. 24 xalı olan "Sumqayıt" isə 8-ci yerdə qərarlaşıb.

