İrana casusluq etməkdə şübhəli bilinən daha bir nəfər saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda "MOUZE" Teleqram kanalı məlumat yayıb.

Məlumatda saxlanılan şəxsin "Müsəlman Birliyi Hərəkatı"nın “himni”ni yazan Kamran Kərimov (Kamran Fərat) olduğu bildirilib.

