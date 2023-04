Bakıda yolun əks istiqamətində maşın sürən 20 yaşlı tələbə saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə DİN-nin Mətbuat xidmətinin şöbə müdiri, polis polkovnik-leytenantı Elşad Hacıyev məlumat yayıb.

O bildirib ki, tələbə avtomobillə yolun əks istiqamətinə doğru hərəkət edib:

"Şəxs təəssüf ki belə saxlanılaraq məsuliyyətə cəlb edilib".

Qeyd edək ki, uzun müddət yolun əks istiqamətində hərəkəti davam etdirən avtomobilin sürücüsünün sonda qəza törətdiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.