13 ildir tərk edilən bu universitet xarabalığa çevirilib - VİDEO

Fəaliyyəti dayandırılmış Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin (ABU) yeni görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə görüntülər İN Media yutub kanalında paylaşılıb.

Çoxlarının adını belə unutduğu bu təhsil ocağı demək olar ki, xarabalığa çevrilib. Bir vaxtlar əllərində kitabla tələbələrini qarşılayan universitetin hazırda həyəti tələbə üzünə həsrət qalıb. Keçmiş təhsil ocağı əsl xarabalığı xatırladır...

ABU 1997-ci ildə fəaliyyətə başlayıb. Ali təhsil ocağı bakalavr hazırlığı üçün 4 il vaxt norması nəzərdə tutub. Təhsil ödənişli əsaslarla idi. Burada əyani və qiyabi şöbələri fəaliyyət göstərib, təhsil Azərbaycan və rus dillərində aparılıb.

1997-ci il Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə özəl ali məktəb statusu alan universitet Ədliyyə Nazirliyinin şəhadətnaməsini alaraq dövlət qeydiyyatından keçib. Fəaliyyəti dövründə 3 dəfə lisenziya ala bilsə də, 4-cü dəfə-2010-cu ildə ABU-ya lisenziya verilməyib.

Ali məktəbdə tədris prosesinin təşkili vəziyyətinin araşdırılması məqsədi ilə yaradılan ekspert qrupu ABU-da ciddi pozuntular aşkarlayıb. Hazırlanmış arayış Təhsil Nazirliyi Lisenziya Komissiyasının iclasında müzakirə olunub. Lisenziya Komissiyasının yekdil qərarı ilə qeyd olunan nöqsanlar nəzərə alınaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən ABU-nun fəaliyyəti dayandırılıb. Bununla bağlı 2010-cu il sentyabrın 1-də sabiq təhsil naziri Misir Mərdanov əmr imzalayıb.

Universitet fəaliyyət göstərdiyi dövrdə bir çox tanınmış şəxslərə də təhsil verib.

Deputat Jalə Əhmədova bu ali təhsil ocağında Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin hüquq fakültəsində alıb. Bundan əlavə deputat Elnur Allahverdiyev də 1995–1999-cu illərdə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetində hüquqşünaslıq üzrə ali təhsil alıb.

Gülər Seymurqızı

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.