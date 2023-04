Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gecə Ramazan ayının ilk Qədr gecəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Məşədi Dadaş məscidində də ilk Qədr gecəsi keçirilib.

Məsciddə Kərbəlayi Elmir Vəliyev dualar oxuyub, baş üzərinə müqəddəs kitabı qaldırıb.

Qeyd edək ki, təşkil olunan ibadətdə məscidin mərhum imam-camaatı Hacı Şahin Həsənli də yad olunub. Bu, məsciddə keçirilən Hacı Şahin Həsənlinin vəfatından sonrakı ilk Qədr gecəsidir.

