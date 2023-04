Qərbi dəhşətli tələyə saldı - Hamı Putinin məğlub olacağını gözlədiyi anda...

Rusiyanın Ukraynadakı müharibə bağlı yeni planı üzə çıxıb.

Metbuat.az xarici KİV-lərə istinadən xəbər verir ki, Prezident Vladimir Putin indiyə qədər müharibədə istifadə edilməyən müasir təyyarələrin cəbhəyə göndərilməsinə əmr verib. Bildirilir ki, Rusiya əvvəlcə PUA-larla hücum edərək, Ukraynanın müdafiə qüvvələrinin gücünü azaldıb. ABŞ mətbuatı yazır ki, Putinin cəbhəyə yeni döyüş təyyarələr göndərməsinin Ukraynanın hava gücünün tükəndiyi bir məqamda həlledici ola bilər.

“Business İnsider” saytı yazır ki, Ukrayna ordusu Qərbin verdiyi sursatlardan çox sürətlə istifadə edib. Qərb ölkələrinin Ukraynanı yeni silahlarla təmin etməsi isə zaman alacaq. Bu məqam Rusiyaya üstünlük verə bilər.“The New York Times”in məlumatına görə, Rusiya çox sayda döyüş təyyarəsini ehtiyat qüvvə kimi saxlayaraq Ukraynanın hava gücünün tükənməsini gözləyib.

