Aprelin 10-u saat 02 radələrində Xaçmaz rayonu Xanoba kəndində fərdi yaşayış evində yanğın baş verməsi nəticəsində 1963-cü il təvəllüdlü Aslan Tarverdiyev və 1965-ci il təvəllüdlü Rumayə Tarverdiyevanın ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Baş Prokurorluğun Mətbuat xidmətindən bildirilib.

Faktla bağlı Xaçmaz rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, Aslan Tarıverdiyev və Rumayə Tarıverdiyeva ər-arvad olub.

