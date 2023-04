CHP-də gərginlik - Partiya binasında dava oldu

Türkiyənin CHP partiyasının millət vəkili namizədlərinin müəyyənləşdirilməsi zamanı gərginlik baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, iddialara görə, Partiya Məclisi üzvlərindən biri siyahıda yer almamasına etiraz edib. Ardınca partiya binasına dava olub. “Milliyet” qəzeti yazır ki, namizəd siyahılarını müəyyən etmək üçün yaradılan səkkiz nəfərlik komissiya ətraflı danışıqlar aparıb. Komissiyanın işindən narazı olan partiya nümayəndələri tez-tez iclasın keçirildiyi otağa daxil olmaq istəyib. İclasda iştirak edən dörd partiya nümayəndələri ayrılan kvota və siyahı sıralamalarına etirazlar ediblər.

