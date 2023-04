Astanada Prezident İlham Əliyevin rəsmi qarşılanma mərasimi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dövlət başçısını Qazaxıstan Prezidentini Kasım-Jomart Tokayev qarşılayıb.

Qeyd edək ki, aprelin 10-da Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Qazaxıstan Respublikasına rəsmi səfərə gedib.

