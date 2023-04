"İnternetdə 100-dən çox sənədin yayılması ilə dəyən ziyanın miqdarı böyükdür".

Bu açıqlamanı Rusiya prezidentinin sözçüsü Dmitri Peskov Pentaqondan sızan məxfi sənədlərlə bağlı Rusiyanın əli olması ilə bağlı iddiaları şərh edərkən deyib.

Peskov qeyd edib ki, hər şeyi Rusiyanın üzərinə atmaq meyli ümumi xəstəlikdir.

"Rusiyanı həmişə hər şeydə və hər yerdə günahlandırmaq çox yayılmış bir xəstəlikdir. Ona görə də şərh edəcək heç nə yoxdur”, - Peskov bildirib.

Qeyd edək ki, bir müddət xarici KİV-də sosial şəbəkədə Pentaqonun Ukrayna qoşunlarının vəziyyətini, ABŞ və NATO-nun onları gücləndirmək planlarını təsvir edən materialların sızmasını araşdırdığını yazmışdı.

