Səudiyyə Ərəbistanında leysan yağışa əhəmiyyət verməyən müsəlmanlar yağışın altında Kəbəni təvaf ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı sosial mediada video paylaşılıb. Yağışın güclü olduğu diqqət çəkib.

