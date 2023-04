İstanbulda Murad adlı şəxs eşşəyini satışa çıxarıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, eşşəyi üçün 7500 türk lirəsi tələb edən türkün davranışı gündəm olub. Qəribəsi budur ki, o eşşəyini evlərin və avtomobillərin satıldığı elan saytında satışa çıxarıb. İstifadəçilər elanın altına “Neçənci ildir?” “Avomobillə dəyişdirilə bilərmi?”, “Necə gedir” kimi əyləncəli rəylər yazıblar. Eşşək Türkiyədə gündəm olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.