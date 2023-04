Türkiyəli məşhur müğənni Mustafa Sandal prezidentliyə namizəd, Məmləkət Partiyasının sədri Muharrem İncenin rəqsi ilə öz performansını müqayisə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni tviter səhifəsində paylaşım edərək qeyd edib: "Taktikalarından qorunun".

