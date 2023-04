“Qarabağ”ın sükanı arxasında olan Qurban Qurbanov baş məşqçi kimi 400-cü qələbəsini qazanıb.

Metbuat.az Peşəkar Futbol Liqasının rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, 51 yaşlı mütəxəssisin yubileyi XXIX tura təsadüf edib.

“Kəpəz” üzərində 3:1 hesablı qələbə Qurbanova üç gün sonrakı ad günü öncəsi yubiley xarakteri daşıyıb.

Bu, onun baş məşqçi karyerasında 704-cü matçında qeydə alınıb. XXV turun “Qəbələ” ilə görüşündə 700-cü dəfə meydana komanda çıxaran mütəxəssis qısa müddətdə növbəti yubileyini gerçəkləşdirib.

Hər iki görüşdə onun yetirmələri 3:1 hesabı ilə qalib gəlib. 704 qarşılaşmada 178 heç-heçə və 126 məğlubiyyət də qeydə alınıb.

Qurbanov karyerası ərzində üç komandaya – “Neftçi”, “Qarabağ” və Azərbaycan millisinə rəhbərlik edib. O, Ağdam klubu ilə 371, Bakı təmsilçisində 25, yığmada 4 uğura sevinib.

Qeyd edək ki, təcrübəli mütəxəssisin baş məşqçi kimi ilk qələbəsi debüt matçına təsadüf edib. 2006-cı il avqustun 6-da onun rəhb

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.