Bakıda avtomobili arxa-arxaya sürən tələbə yüksək balla universitetə daxil olubmuş.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Baku TV-yə ADNSU-nun sözçüsü Bəhruz Nəzərov məlumat verib.

O qeyd edib ki, hadisəni törədən 20 yaşlı tələbə Rauf Cabbarbəyli 2020-ci ildə 572 balla ADNSU-ya qəbul olub:

“Orta səviyyədə təhsil alan tələbədir, bu vaxta kimi davamiyyət və hər hansısa insanla bir problem yaşamayıb”.

Daha ətraflı süjetdə:

