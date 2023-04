Dünyanın ən yüksək bazar dəyəri olan kriptovalyutası “Bitkoin”in qiyməti 4,49% artaraq 2022-ci ilin iyunundan bəri ilk dəfə 29 min ABŞ dollarını ötüb.

Metbuat.az “Tradingview” platformasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Bakı vaxtı ilə saat 22:35-ə olan məlumatda qeyd olunub.

Belə ki, “Bitkoin” 29,242 ABŞ dollarına satılıb.

