Hindistanda gəlin toyunda atəş açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qonaqlardan biri gəlinə tapança verib. Gəlin də 4 dəfə atəş açıb. Maraqlıdır ki, bəy gəlinin davranışına reaksiya verməyib. Gəlin atəş açandan sonra toyu tərk edib. Bildirilir ki, gəlin həbs olunacağından ehtiyat etdiyi üçün belə davranış sərgiləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.