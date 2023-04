Fantastik təklif alan Benzema qərarını verdi

Fransa millisinin futbolçusu Kərim Benzema karyerası ilə bağlı qərarını verib.

Metbuat.az-ın "Marca"ya istinadən məlumatına görə, 36 yaşlı hücumçu "kral klubu"nda qalmaq istəyir. Səudiyyə Ərəbistanından aldığı təklifləri qəbul etməyən təcrübəli forvard daha bir il Madrid təmsilçisinin formasını geyinmək niyyətindədir. Benzemaya illik azı 30 milyon avro məvacib təklif edildiyi irəli sürülür.

Qeyd edək ki, Kərim Benzemanın "Real Madrid"lə hazırkı müqaviləsi cari mövsümün sonunda başa çatacaq. La Liqa təmsilçisində 14-cü mövsümünü keçirən hücumçu bu komanda ilə 24 kubok qazanıb.

