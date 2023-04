Bakıda daha bir yolda əks istiqamətində hərəkət edən avtomobilin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdən aydın olur ki, "VAZ21-09" nömrəli maşın yolda "protiv" gedib.

Qeyd edək ki, bir nüçə gün bundan öncə Bakıda tələbənin avtomobili arxa-arxaya sürərək şəhərdə təhlükə yaratması görüntüləri yayılmışdı.

