Texniki Universitetin müəllimi vəfat edib

Azərbaycan Texniki Universitetinin (AzTU) Nəqliyyat texnikası və idarəetmə texnologiyaları kafedrasının dosenti, t.e.n. Fəxrəddin Əlizadə 71 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Texniki Universiteti məlumat yayıb.

Fəxrəddin Əlizadə 1970-1975-ci illərdə Azərbaycan Politexnik İnstitutunun (indiki AzTU) Nəqliyyat fakültəsində təhsil alıb. 1988-ci ildə universitetin Daxiliyanma mühərrikləri kafedrasında işə başlayıb.

Çoxsaylı elmi məqalə, metodik vəsait və fənn proqramlarının müəllifi olub.

Allah rəhmət eləsin!

