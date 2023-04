​ABŞ internetə sızan gizli sənədlərin məzmununu dəyişdirdi

ABŞ internetə sızan gizli sənədlərin məzmununu dəyişdirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin Milli Təhlükəsizlik Şurasının Strateji Kommunikasiyalar üzrə koordinatoru Con Kirbi açıqlama verib. O bildirib ki, Ukrayna müharibəsi olmaqla bir çox aktual mövzuya aid məlumatları əhatə edən “gizli” sənədlərin sosial mediada yayımlanmasından sonra ABŞ tədbirlər həyata keçirib.

Ədliyyə Nazirliyinin sənədlərin sızdırılması ilə bağlı araşdırmaya başladığını qeyd edən Kirbi sənədlərlə bağlı şərh vermək üçün istintaqın nəticələrini gözləməyin düzgün olacağını qeyd edib.

"Biz bunu çox, çox ciddi qəbul edirik. Bu cür sənədlərin ictimai mülkiyyətdə olması üçün heç bir bəhanə ola bilməz", - Kirbi bildirib.

