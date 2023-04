AFFA İntizam Komitəsi “Qarabağ” klubunu cərimələyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Premyer Liqanın XXIX turunun “Kəpəz”lə ev oyunu başa çatdıqdan sonra meydançaya kənar şəxslərin daxil olmasıdır.

Beləliklə, Ağdam klubu 1600 manat məbləğində cərimələnməsi ilə nəticələnib.

Qeyd edək ki, “Qarabağ” – “Kəpəz” görüşü meydan sahiblərinin 3:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

