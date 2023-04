Aprelin 13-də AFFA-nın inzibati binasında İcraiyyə Komitəsinin növbəti iclası keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, saat 10:00-da başlayacaq iclasın gündəliyini diqqətinizə çatdırırıq:

1. Azərbaycan milli komandasının Avro-2024-ün seçmə mərhələsi çərçivəsində keçirdiyi oyunlarla bağlı baş məşqçi Canni De Byazinin İcraiyyə Komitəsinə hesabatı

2. Digər məsələlər

