Elxan Məmmədovun bu sözlərinə jurnalistdən SƏRT REAKSİYA: "Get Parisdə otur" - VİDEO

İTV-nin efirində yayımlanan "Sabaha saxlamayaq"verilişində jurnalist İlkin Fikrətoğlu AFFA-nın sabiq baş katibi, hazırda FİFA-nın Avropa Milli Assosiasiyaları üzrə direktoru Elxan Məmmədovun açıqlamasına sərt cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, E.Məmmədov verilişə qoşula bilməyib. Əvəzində isə vatsap üzərindən açıqlama göndərib.

O, açıqlamasında Azərbaycan futbolunun hazırkı durumundan danışa bilməyəcəyini deyib: "Bildiyiniz kimi, bir ildən çoxdur ki, ölkə xaricində FİFA ilə çalışıram. Azərbaycan futbolu ilə bağlı heç bir iclaslarda, qərarlarda yaxından ya da uzaqdan iştirak etmirəm. Ölkənin hazırkı futbol durumu ilə bağlı hər hansı şərh bildirməyi məqsədəuyğun deyil".

İlkin Fikrətoğlu isə sabiq baş katibin açıqlamasına belə reaksiya verib: "Çox rahat. 15 il Azərbaycan futbolunu “böyrü üstə” qoy, sonra get Parisdə otur və mən heç nəyə cavab verə bilmərəm de".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.