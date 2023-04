Türkiyəli aktyor Necati Demirel vəfat edib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, aktyor 68 yaşında ürəktutması nəticəsində dünyasını dəyişib.

Qeyd edək ki, Necati "Hababam sınıfı" filmində canlandırdığı "Güdük Necmi" obrazı ilə tanınıb.

