Sosial şəbəkələrdəki paylaşımları ilə diqqət çəkən “Çocuklar Duymasın” serialının aktrisası Pınar Altuğ yaşına meydan oxuyan bədən quruluşu ilə gündəmdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa növbəti dəfə cəsarətli geyimi ilə dəqqət çəkib. 48 yaşlı aktrisanın mini geyimi ilə fotosu maraqla qarşılanıb. Lakin bəzi sosial media istifadəçiləri aktrisanı lağa qoyan rəylər yazıb. “Ətək olmadığını düşündüm" , “Aşağıdan geyinməyi unutmusan” kimi rəylər yazılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.