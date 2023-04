Myanma ordusu xalqını bombaladı

Myanma ordusunun Saqainq bölgəsindəki Pa Zi Gyi şəhərinə endirdiyi hava zərbəsi nəticəsində 15-i qadın və çoxu uşaq olmaqla azı 53 nəfər həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə BBC yerli mənbələrə istinadən məlumat verib. Adının açıqlanmasını istəməyən şahidin sözlərinə görə, hücum saat 07:00 radələrində döyüş təyyarələri ilə başlayıb və daha sonra ərazi helikopterlərlə atəşə tutulub. Qeyd edək ki, Myanma ordusu hava hücumunu ətraf bölgələrdən çoxlu sayda insanın Pa Zi Gyidə “Xalq Müdafiə Qüvvələri”nin ofisinin açılışına qatılmasından sonra təşkil edib.

Qeyd edək ki, Myanma ordusu 2020-ci il parlament seçkilərinin saxta olduğunu irəli sürərək hakimiyyəti ələ keçirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.